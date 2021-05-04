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В 1956 году Ульяновский автозавод выпустил «штаб на колесах» – одну из вариаций фургона УАЗ-450. Фотографию этого редчайшего авто представители концерна опубликовали в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

Всего в 1956 году было выпущено три таких фургона. Снаружи они не отличались от традиционных «буханок», но салон производители полностью изменили. Внутри разместили раскладные столы, оборудование для отопления в зимний период, часы, а также сейф для документов.

Три первых авто испытали, однако они не подошли под те цели, которые нужно было достичь. Слишком малые габариты не позволили создать полноценные выездные штабы, поэтому данную вариацию «буханки» сняли с производства.

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