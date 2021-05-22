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Популярный браузер Google Chrome, как сообщается, с 21 мая начал работать с перебоями.

Речь идёт о версии 90.0.4430.212, которая вышла ещё 10 мая и проработала до этого дня без проблем. По словам пользователей Сети, некоторые вкладки перестали работать, а сам браузер не закрывается, либо не запускается. Кроме того, проблемы возникли и с расширениями.

Причина данного сбоя неизвестна. Как отмечается, от Google официального комментария ситуации не поступало, однако некоторое время спустя было выпущено обновление, которое решает эту проблему.

Обновление распространяется автоматически. Пользователям необходимо перезапустить браузер и, даже если он запустился с ошибками, оставить его в покое на некоторое время, примерно на пять минут. После этого нужно ещё раз перезапустить браузер.

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  • Анна
  • 20.05.2021
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