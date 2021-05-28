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Посадка пассажирского лайнера Ryanair в Минске чуть не спровоцировала крупный вооруженный конфликт. Портал Avia.Pro сообщает, что из стана Североатлантического альянса звучали громкие призывы перейти от слов к неизвестным «практическим действиям».

Вполне вероятно, что этим термином НАТО завуалировал вторжение на территорию Беларуси. Однако все решения, связанные с ним, заблокировала Турция. Она оказалась единственной, кто проголосовал «против», поэтому дальше очередной глубокой обеспокоенности дело так и не зашло.

Эксперты напоминают, что целый ряд стран назвал действия Минска «терроризмом на государственном уровне». Поэтому вооруженный конфликт был вполне возможен. Сейчас эта вероятность равна нулю. Но расслабиться Беларуси НАТО точно не даст. В самое ближайшее время можно ожидать появления войск Альянса у границ страны, а также громких заявлений и санкций.

НАТО действует достаточно агрессивно, поэтому белорусский лидер уже призывает на помощь Россию, чтобы обеспечить безопасность страны.

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