Турция намерена предоставить военную помощь Киргизии, которая сейчас конфликтует с Таджикистаном из-за водозабора «Головной», сообщает портал Avia.Pro. Эксперты предполагают, что такое предложение Анкара делает совсем неспроста.

Вполне вероятно, что Турция до сих пор воодушевлена победой Азербайджана в Нагорном Карабахе и на волне успеха пытается вмешаться в еще один вооруженный конфликт. Который находится в зоне влияния России. Это позволит ей лишить Москву еще одного верного союзника, а также поднять свой авторитет в регионе.

При этом Анкара прекрасно знает, что и Киргизия, и Таджикистан являются членами ОДКБ. Потому РФ не сможет выступить на одной из сторон и вообще вмешаться в конфликт, если он превратиться в настоящую войну. Турция обязательно воспользуется возможностью расширить свое влияние на Киргизию

По словам экспертов Avia.Pro, Анкара готова помочь Бишкеку только в том случае, если он сам этого захочет. Речь идет о поставках беспилотных аппаратов «Байрактар ТБ2», которые уже принесли победу Азербайджану, а также реактивных систем залпового огня. Если Киргизия примет эту помощь, то Таджикистан окажется в безвыходном положении, так как его военных ресурсов не хватит, чтобы одолеть соседа.