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На турецком авианосце «Анадолу», который Соединенные Штаты оставили без палубных истребителей F-35, разобидевшись на приобретение Анкарой российских комплексов С-400, будут использоваться новейшие морские беспилотные аппараты Bayraktar TB3.

Чтобы воплотить этот план в реальность, турецким конструкторам достаточно лишь поместить на палубу разгонное устройство. Оно даст возможность беспилотникам моментально подниматься в небо и отправляться на выполнение боевой задачи.

Решение заменить истребители на БПЛА было принято из-за того, что Турция катастрофически не успевает найти альтернативу американским истребителям F-35. Она намеревалась приобрести вариант этого самолета с короткими взлетом и посадкой, но Соединенные Штаты ввели санкции против Анкары, не простив ей приобретение и испытания российских ЗРК «Триумф». Также они вычеркнули ее из программы F-35, из-за чего Турция осталась без палубных истребителей.

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