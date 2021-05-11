Турецкое оборонное ведомство заявило, что ракетный удар по конвою, находившемуся в провинции Идлиб (Сирия), привел к гибели одного военного. Еще 4 бойца получили ранения.

В опубликованном сообщении отмечается, что атака была осуществлена вчера, 10 мая, в районе спецоперации «Щит весны», которая была начата турецкой армией в начале прошлого года в Сирии. Раненых военнослужащих тут же эвакуировали и доставили в ближайший госпиталь.

Турецкие вооруженные силы практически сразу же после данного удара выполнили контратаку, открыв огонь по позициям противника. На данный момент времени неизвестно, кто именно атаковал турецкий военный патруль. В СМИ при этом напоминают, что операция Анкары направлена против курдов, находящихся на севере Сирии.