Турецкая партия Vatan («Родина») в очередной раз призвала власти страны признать Крым территорией России. Ее лидер Догу Перинчек пояснил, по какой причине необходимо сделать это как можно скорее.

По его словам, если Турция признает Крымский полуостров частью России, Соединенные Штаты и НАТО прекратят претендовать на господство в Черном море, которое совершенно не устраивает Анкару. Также он отметил, что жители Крыма сами сделали выбор в пользу России и возвращать полуостров в состав Украины уже никто не будет.

По словам Перинчека, Соединенные Штаты в своих интересах оказывают поддержку Украине, однако президент этой страны Владимир Зеленский не должен идти у них на поводу. Доверять США нельзя, что они неоднократно доказывали. Турция же в вопросе Крыма будет поддерживать Россию, а не Украину.

Возглавляемая политиком партия Vatan в апреле заявляла, что все американские военные базы необходимо убрать с территории Турции. Также она не в первый раз призывает признать Крым российским и закрыть этот вопрос.