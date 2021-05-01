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Портал Avia.Pro, который очень внимательно следит за перемещениями в Черном море американского корабля Береговой охраны Hamilton, сообщил о турецком фрегате, который якобы прикрыл это судно от российского ракетного крейсера «Москва».

Авторы публикации пишут, что американский корабль попал в поле зрения российского Черноморского флота, а также береговых ракетных комплексов. Поэтому несмотря на разногласия, возникшие в последнее время между Вашингтоном и Анкарой, турецкий фрегат взял патрульное судно под свою опеку.

Ссылаясь на данные Телеграм-канала «Оперативная линия», эксперты сообщают, что турецкий и американский корабли довольно тесно сотрудничают. Они провели учебные занятия, в ходе которых на палубу фрегата TCG Turgutreis приземлялся вертолет Соединенных Штатов MH-65 Dolphin, а на USCGC Hamilton – турецкая винтокрылая машина Bell UH-1 Iroquois.

Крейсер «Москва» авторы упомянули из-за недавних сообщений об учениях со стрельбой из ракетного комплекса «Базальт».

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