За минувшие 24 часа вблизи российских границ у Крыма дважды появлялся турецкий самолет-разведчик ATR 72-600TMPA, сообщает портал Avia.Pro. Авторы публикации ссылаются на сервисы в Сети, которые отслеживают перемещения как гражданских, так и военных бортов.

Самолет радиоэлектронной борьбы и разведки, принадлежащий ВВС Турции и имеющий позывной MARTI29, сперва летел прямо по направлению Крымского полуострова. После этого он сменил курс и вдоль российских границ ушел к восточному побережью Черного моря.

Та же ситуация повторилась через несколько часов. Эксперты обратили внимание и на то, что неподалеку от турецкого самолета находились американские разведывательные борты. Они предположили, что главной целью было создание помех российским боевым кораблям, отслеживающим перемещения американского судна «Гамильтон», направляющегося к побережью Грузии.