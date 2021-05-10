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17 мая в активную фазу вступают крупные учения Defender Europe — 21, которые в основном будут проходить на Балканах. В них примут участие не только страны НАТО, но еще и Украина, Грузия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Косово, которые на входят в альянс.

Читатели турецкого интернет-издания Haber7 выразили свое недовольство участием в маневрах своей страны. Один из пользователей даже заявил, что Анкара должна срочно найти предлог, чтобы выйти из числа участников.

Большинство сошлось во мнении, что это антироссийские маневры, участие в которых является позором.

«26 стран не стоят одной России. А как же сильнейшая в мире Америка? Пусть попробует разобраться с Россией в одиночку», – написал читатель под ником Гектюрк.

Другие пользователи считают, что во время пандемии нельзя проводить учения войск, которые обходятся в сумасшедшие деньги. По их мнению, лучше потратить средства на приобретение вакцины для стран, которые не могут себе позволить приобрести ее самостоятельно.

Читатели также написали, что НАТО давно превратилось в русофобскую секту и призвали страны-участников перестать проявлять лицемерие.

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