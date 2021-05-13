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Рано утром в четверг в аэропорту Бен-Гурион приземлился американский транспортник C-17A Globemaster III, который прилетел с немецкой базы Рамштайн. Сообщается, что на его борту находился некий груз, номенклатура которого не раскрывается. Вполне вероятно, что это какое-то вооружение, необходимое для начала операции против сектора Газа.

Самолет провел в Тель-Авиве всего несколько часов. После выгрузки тайного груза он вновь взял курс на Германию.

Напомним, что с понедельника по среду палестинское движение ХАМАС нанесло по Израилю более полутора тысяч ракетных ударов. Тель-Авив в ответ провел операцию «Стражи Стены», в ходе которой было уничтожено 500 целей на территории Палестины. Сейчас Армия обороны Израиля ожидает приказа начать полномасштабную наступательную операцию

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