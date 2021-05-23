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Болгарский торговец оружием Эмилиян Гебрев рассказал об оружии, которое находилось на хранении на складах в деревне Врбетице. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Как отмечается, эта деревня расположена в Чехии. В 2014 году здесь произошло два взрыва. Позже было заявлено, что к этим взрывам причастны российские спецслужбы.

Согласно заявлению Гебрева, они хранили здесь старое вооружение времён Варшавского договора. Его планировалось использовать в дальнейшем производстве, поэтому компания не собиралась его продавать. Гебрев отметил, что в этой деревне несколько других фирм также арендовали склады.

Гебрев рассказал, что долгое время взрывы являлись для них неясным инцидентом, а о якобы причастности спецслужб России он услышал только тогда, когда об этом стали писать СМИ.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Чехия не может довести до логического конца расследование взрывов о Врбетице. По его словам, Чехия сейчас переживает настоящий позор из-за голословных обвинений.

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