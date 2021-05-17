У Чехии не получается довести до логического завершения расследование дела о взрыве во Врбетице, однако она вынуждена расхлебывать кашу, которую сама же и заварила, заявил на пресс-конференции глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что чешские следователи постоянно путаются в версиях, которые сами же и придумывают одну за другой, иногда откровенно врут. По словам Лаврова, дела так не делаются. Сначала проводится расследование, устанавливаются все факты и лишь потом дело предается огласке.

«Надо сначала у себя разбираться с такими вещами, прежде чем выгонять дипломатов, обвиняя их в том, по чему даже еще не закончено следствие», – заявил глава МИД.

Также он отметил, что Чехия сейчас переживает настоящий позор в связи с голословными обвинениями.

Сегодня Прага сообщила о новых деталях в расследовании. Она сообщила, что арендатор складов во Врбетице, которые взорвались в 2014 году, накануне «теракта» находился рядом с отелем, в котором якобы жили «два агента ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов. Именно их называют исполнителями взрыва.