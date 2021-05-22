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Микроскопические беспозвоночные тихоходки все больше привлекают внимание ученых. Эксперты что только не делали с этими существами – нагревали до 100 градусов, замораживали на несколько лет, облучали радиацией. Два года назад на израильском зонде их отправили на Луну, однако аппарат разбился на поверхности спутника Земли и судьба тихоходок сейчас неизвестна.

На этот раз ученые решили использовать тихоходок в качестве «снарядов» для особой пушки, участвующей обычно в физических исследованиях. Они в прямом смысле слова «заряжали» существ в это необычное орудие и выстреливали ними. Причем скорость составляла около 1 километра в секунду. «Снаряды» приземлялись на толстый слой песка.

В результате экспериментов выяснилось, что если скорость составляет более 825 метров в секунду, тихоходок моментально разрывает на мелкие части. Однако при меньшем разгоне «снаряда», он остается цел и невредим.

Ученые заметили, что разбившийся израильский зонд сперва летел со скоростью чуть более 134 метров в секунду. Однако после крушения она увеличилась до 900 м/с, поэтому тихоходки, отправившиеся на Луну, вряд ли выжили.

Эксперты также отметили, что в отдельных случаях тихоходки способны самостоятельно перемещаться между планетами. Все дело в том, что камни и мелкие фрагменты почвы при падении метеорита улетают в космос. Причем перемещаются они со скоростью не более 0,8 километра в час. Что оставляет тихоходкам реальные шансы на выживание.

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