Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Отказ американского президента Джозефа Байдена от санкций против «Северного потока-2» — это смертный приговор Украине, уверен журналист издания The Trumpet Михайло Зекич. Он пояснил, что после ввода газопровода в эксплуатацию голубое топливо пойдет в Европу напрямую, без посредника в виде украинской ГТС.

Зекич пишет, что на такой шаг Соединенные Штаты пошли ради сохранения хороших отношений с Германией. При этом они пожертвовали пешкой в лице Украины, которая столкнется теперь с серьезными проблемами.

По словам журналиста, «Северный поток-2» в настоящий момент готов на 95 процентов. Это означает, что Россия в сжатые сроки его достроит и запустит в эксплуатацию. Сразу после этого ФРГ превратится в новый газовый хаб для Западной Европы, а вот Восточная останется в стороне. Но больше всего пострадает именно Украина, так как она не будет получать деньги за транспортировку голубого топлива. Кроме того, цены на газ внутри страны могут стремительно взлететь, что приведет к ухудшению благосостояния граждан.

Вам может понравиться

Американские самолет RC-135W и дрон RQ-4D провели разведку в Крыму и на Донбассе

Киев перестал делать громкие заявления о «вторжении России» через территорию Донбасса и Крыма, однако его войска все еще остаются на границе этих регионов. Кроме того, поддержку Украине оказывают Соединенные Штаты,

Британский журналист, пытавшийся подоить корову, позабавил жителей Дагестана

В издании Independent британский журналист Оливер Кэрролл рассказал о своей поездке в Дагестан и приобщении к местным обычаям. По словам журналиста, ему стало интересно познакомиться с бытом сельских жителей. Так,

IT-специалист предупредила россиян о слежке за ними через современные телевизоры

Современные телевизоры не только дают возможность наблюдать за событиями в мире, но и сами часто подсматривают за своими владельцами и подслушивают их разговоры, заявила менеджер по развитию бизнеса компании Angara
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 мая – дождь, до 11 °C | город Мытищи: погода, 23 мая – небольшая облачность, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 мая – пасмурно, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 мая – пасмурно, до 16 °C | Королев: погода, 23 мая – пасмурно, до 24 °C | Подольск: погода, 23 мая – небольшая облачность, до 19 °C | Армавир: погода, 23 мая – пасмурно, до 22 °C |