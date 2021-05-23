Отказ американского президента Джозефа Байдена от санкций против «Северного потока-2» — это смертный приговор Украине, уверен журналист издания The Trumpet Михайло Зекич. Он пояснил, что после ввода газопровода в эксплуатацию голубое топливо пойдет в Европу напрямую, без посредника в виде украинской ГТС.

Зекич пишет, что на такой шаг Соединенные Штаты пошли ради сохранения хороших отношений с Германией. При этом они пожертвовали пешкой в лице Украины, которая столкнется теперь с серьезными проблемами.

По словам журналиста, «Северный поток-2» в настоящий момент готов на 95 процентов. Это означает, что Россия в сжатые сроки его достроит и запустит в эксплуатацию. Сразу после этого ФРГ превратится в новый газовый хаб для Западной Европы, а вот Восточная останется в стороне. Но больше всего пострадает именно Украина, так как она не будет получать деньги за транспортировку голубого топлива. Кроме того, цены на газ внутри страны могут стремительно взлететь, что приведет к ухудшению благосостояния граждан.