Минск предпринял «шокирующий маневр», чтобы задержать популярного оппозиционного журналиста, пишет американское издание The New York Times. В нем говорится, что Беларусь бросила Западу вызов, который не останется без ответа.

Вынужденную посадку пассажирского лайнера компании Ryanair, совершенную из-за сообщения о минировании, американские журналисты называют «захватом самолета государством». Они напоминают, что на перехват вылетал даже боевой истребитель МиГ-29, причем делал он это по приказу президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Авторы публикации заявляют, что ситуация выглядит чрезвычайно опасной. Ведь она доказывает, что для подавления протестных настроений в своей стране Лукашенко способен пойти на самые крайние шаги. При этом Запад ничего не сможет сделать, так как за белорусским президентом стоит Россия.

Напомним, что из-за этого инцидента саммит ЕС запретил полеты над Белоруссией, а также заблокировал европейские аэропорты для авиакомпании «Белавиа».