Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Натовские войска в Латвии, Эстонии и Литве выполняют функции «лежачего полицейского». Они не сумеют противостоять «российской агрессии», а лишь несколько замедлят продвижение армии РФ в случае наступления на Европу, уверен политический обозреватель издания The National Interest Майкл Пек.

Автор публикации рассказал, что на боевом дежурстве в Прибалтике находится 8 истребителей F-35, которых явно недостаточно для противостояния российской авиации. На западных границах у РФ имеется 27 эскадрилий, готовых ринуться в бой. Кроме того, весьма уязвимым является и северо-восточный фланг.

Так, если Москва пойдет в наступление, натовским силам, развернутым в Прибалтике, останется лишь дожидаться подкрепления. Однако из-за уязвимости Россия может отрезать регион от остальной Европы и заблокировать продвижение дополнительных войск.

Эксперт назвал оборону Литвы, Эстонии и Латвии очень тонким щитом, сильный удар по которому может сделать его бесполезным.

Вам может понравиться

Британский журналист, пытавшийся подоить корову, позабавил жителей Дагестана

В издании Independent британский журналист Оливер Кэрролл рассказал о своей поездке в Дагестан и приобщении к местным обычаям. По словам журналиста, ему стало интересно познакомиться с бытом сельских жителей. Так,

Американские самолет RC-135W и дрон RQ-4D провели разведку в Крыму и на Донбассе

Киев перестал делать громкие заявления о «вторжении России» через территорию Донбасса и Крыма, однако его войска все еще остаются на границе этих регионов. Кроме того, поддержку Украине оказывают Соединенные Штаты,

Заслуженный летчик СССР Мальцев назвал “удивительным” поведение пилота Ryanair

Пилот самолета компании Ryanair вполне мог проигнорировать требование о посадке, считает заслуженный военный летчик Советского Союза Мальцев. По его мнению, МиГ-29 ничего бы не сделал, так как открытие огня по
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 мая – облачно с прояснениями, до 12 °C | город Мытищи: погода, 24 мая – переменная облачность, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 мая – пасмурно, до 8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 мая – пасмурно, до 12 °C | Королев: погода, 24 мая – небольшой дождь, до 21 °C | Подольск: погода, 24 мая – переменная облачность, до 17 °C | Армавир: погода, 24 мая – пасмурно, до 20 °C |