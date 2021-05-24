Натовские войска в Латвии, Эстонии и Литве выполняют функции «лежачего полицейского». Они не сумеют противостоять «российской агрессии», а лишь несколько замедлят продвижение армии РФ в случае наступления на Европу, уверен политический обозреватель издания The National Interest Майкл Пек.

Автор публикации рассказал, что на боевом дежурстве в Прибалтике находится 8 истребителей F-35, которых явно недостаточно для противостояния российской авиации. На западных границах у РФ имеется 27 эскадрилий, готовых ринуться в бой. Кроме того, весьма уязвимым является и северо-восточный фланг.

Так, если Москва пойдет в наступление, натовским силам, развернутым в Прибалтике, останется лишь дожидаться подкрепления. Однако из-за уязвимости Россия может отрезать регион от остальной Европы и заблокировать продвижение дополнительных войск.

Эксперт назвал оборону Литвы, Эстонии и Латвии очень тонким щитом, сильный удар по которому может сделать его бесполезным.