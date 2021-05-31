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В поведении президента Украины Владимира Зеленского все чаще проглядываются «диктаторские замашки», пишет американское издание The National Interest. По мнению журналиста Теда Карпентера, ничего удивительного в этом нет. Потому что «образ смелой демократии, регулярно страдающей от России», который создали политики в США, не имеет с Киевом ничего общего.

Эксперт напоминает, что Владимир Зеленский ввел санкции против своего ключевого конкурента Виктора Медведчука, который больше всего критиковал президента. В итоге главу партии ОПЗЖ отправили под домашний арест. Также по указке главы государства были закрыты оппозиционные СМИ, позиция которых не совпадала с интересами бывшего комика.

Авторитарные черты украинской власти начали вырисовываться еще при прошлом президенте Петре Порошенко, который усилил цензуру и одним росчерком пера лишал гражданства тех, кто его не устраивал. Но при Зеленском устанавливается настоящая диктатура.

Именно поэтому Соединенные Штаты должны прекратить сотрудничество с Украиной, от которой нет толку ни в одной из сфер, а также принять сторону РФ в конфликте между этими странами, считает Карпентер.

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