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В распоряжении Китая имеются проекты плазменных пушек которые по мощности превосходят любое другое вооружение, сообщает американское издание The National Interest. Совсем скоро они будут установлены на боевую технику, которая превратиться в смертоносное оружие.

Автор публикации поясняет, что эти пушки несколько отличаются от орудий из фантастических фильмов, стреляющих плазмой. Они будут выпускать традиционные снаряды. Однако из-за плазмы и использования электромагнита боеприпасы получают способность разгоняться до невероятным ныне скоростей.

Именно благодаря этому мощность и разрушительная сила орудий возрастет в несколько раз. По словам эксперта, это оружие было создано в качестве временной замены электромагнитным рельсотронам, разработка которых затягивается. Все дело в том, что для практической реализации подобных проектов необходимо колоссальное количество энергии. Чтобы не терять время, Китай разработал магнитные плазменные пушки, совместимые с любой техникой.

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