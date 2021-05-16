В распоряжении Китая имеются проекты плазменных пушек которые по мощности превосходят любое другое вооружение, сообщает американское издание The National Interest. Совсем скоро они будут установлены на боевую технику, которая превратиться в смертоносное оружие.

Автор публикации поясняет, что эти пушки несколько отличаются от орудий из фантастических фильмов, стреляющих плазмой. Они будут выпускать традиционные снаряды. Однако из-за плазмы и использования электромагнита боеприпасы получают способность разгоняться до невероятным ныне скоростей.

Именно благодаря этому мощность и разрушительная сила орудий возрастет в несколько раз. По словам эксперта, это оружие было создано в качестве временной замены электромагнитным рельсотронам, разработка которых затягивается. Все дело в том, что для практической реализации подобных проектов необходимо колоссальное количество энергии. Чтобы не терять время, Китай разработал магнитные плазменные пушки, совместимые с любой техникой.