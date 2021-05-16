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Движение Хезболла внимательно изучает ракетные атаки сектора Газа на Израиль и ищет уязвимости в «Железном куполе». Кроме того, Иран абсолютно не скрывает поддержку ХАМАС.

Так, в ходе телефонного разговора между одним из генералов КСИР и руководителем движения ХАМАС обсудили последние события в конфликте. Они пришли к выводу, что баланс сил стремительно изменяется. Также они упомянули о недавнем обстреле, во время которого 135 ракет было выпущено по Тель-Авиву всего за пять минут. Выяснилось, что с такой нагрузкой «Железный купол» справиться не в состоянии.

Генерал Ябулла Джавани также заявил, что сейчас просматривается реальная возможность выдержать натиск Израиля и даже перейти к контратакующим действиям. Некоторые иранские СМИ также пишут, что именно он порекомендовал палестинцам увеличить плотность огня, а также использовать высокоскоростные ракеты для максимально точных ударов. Это, по мнению военного, должно помочь все же пробить «Железный купол».

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