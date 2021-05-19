В 2016 году войска Соединенного Королевства получили от главного военного ведомства осуществлять незаконные бомбардировки. Об этом сообщает издание The Guardian, журналисты которого отыскали секретный документ Минобороны.

В этом источнике указывается, что военнослужащие Королевских сил могут разворачивать бомбовые удары во всех странах мира. Даже в тех, в которых полностью отсутствуют британские войска. При этом решение о бомбардировках должно принимать командование армии, не обращаясь за разрешением к парламенту.

Российские военные эксперты называют данный документов пережитком империи, о восстановлении которой мечтают политические элиты.