В 2016 году войска Соединенного Королевства получили от главного военного ведомства осуществлять незаконные бомбардировки. Об этом сообщает издание The Guardian, журналисты которого отыскали секретный документ Минобороны.
В этом источнике указывается, что военнослужащие Королевских сил могут разворачивать бомбовые удары во всех странах мира. Даже в тех, в которых полностью отсутствуют британские войска. При этом решение о бомбардировках должно принимать командование армии, не обращаясь за разрешением к парламенту.
Российские военные эксперты называют данный документов пережитком империи, о восстановлении которой мечтают политические элиты.
«Британия хоть и скукожилась в своём имперском естестве до небольшого острова, и сегодня остаётся к каждой бочке затычка, участвуя практически во всех войнах и конфликтах в пристяжных у США», – пишет эксперт Александр Цыганов.