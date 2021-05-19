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В 2016 году войска Соединенного Королевства получили от главного военного ведомства осуществлять незаконные бомбардировки. Об этом сообщает издание The Guardian, журналисты которого отыскали секретный документ Минобороны.

В этом источнике указывается, что военнослужащие Королевских сил могут разворачивать бомбовые удары во всех странах мира. Даже в тех, в которых полностью отсутствуют британские войска. При этом решение о бомбардировках должно принимать командование армии, не обращаясь за разрешением к парламенту.

Российские военные эксперты называют данный документов пережитком империи, о восстановлении которой мечтают политические элиты.

«Британия хоть и скукожилась в своём имперском естестве до небольшого острова, и сегодня остаётся к каждой бочке затычка, участвуя практически во всех войнах и конфликтах в пристяжных у США», – пишет эксперт Александр Цыганов.

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