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США постоянно критикуют российский флот, однако РФ строит лучшие в мире подводные лодки. И совсем недавнее появление на ее вооружении АПЛ «Казань» подтверждает, что строительство субмарин стремительно развивается, считает военный эксперт Джон Тревитик, разместивший публикацию в издании The Drive

Он поясняет, что речь идет о проекте 885 «Ясень», к которому относятся и новейшая «Казань», и АПЛ «Северодвинск». Эти субмарины вооружаются крылатыми ракетами «Калибр», которые способны уничтожать цели на расстоянии до 2,5 тысяч километров. Благодаря этому они достанут до американских военных баз в Исландии, Скандинавских государствах и во всей северной части европейского континента.

Кроме того, АПЛ вполне могут добраться и до восточного побережья Соединенных Штатов, откуда очень удобно нацеливать крылатые ракеты на военные объекты Пентагона и выводить его из себя внезапными появлениями и исчезновениями.

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