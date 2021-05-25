Появление на российской авиабазе «Хмеймим» сразу трех дальних бомбардировщиков Ту-22М3 моментально привлекло к ней внимание западных СМИ. Так, в издании The Drive появилась публикация Томаса Ньюдика, который прямо заявляет, что база превращается в серьезную угрозу для Североатлантического альянса.

Автор пишет, что этот самолет способен нести на борту до 6 тонн вооружения, что открывает перед Россией возможность увеличить боевые нагрузки. Также она подобным шагом усиливает свое военное присутствие в Средиземноморском регионе.

Эксперт призывает НАТО внимательно следить за сложившейся ситуацией. Он предостерегает, что в будущем РФ сможет перебросить сюда и свои стратегические ракетоносцы Ту-95 и Ту-160 с крылатыми ракетами класса «земля-земля». Это станет триумфом России, так как она возьмет под контроль весь регион и сможет бросить НАТО вызов на южном его фланге.