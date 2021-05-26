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Политологи Телеграм-канала «Легитимный» рассказали о предстоящей встрече президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Они уверены, что эти переговоры станут судьбоносными в первую очередь для Украины.

Лидеры крупнейших государств планеты выделят украинскую тему в отдельный блок. Она является одной из самых важных, так как предстоит решить, что делать с Донбассом и с газотранспортной системой Украины, с другими проблемами, связанными с этой страной.

Политологи отмечают, что сейчас рассматривается множество сценариев, поэтому предсказать решения американского и российского лидеров невозможно. Они приводят лишь один из возможных вариантов.

Так, если стороны смогут заключить соглашение, то остальные вопросы будут решаться на встрече между президентами России и Украины. Они займутся подписанием кластерных договоров по Донбассу, разрабатывать пути выхода из кризиса в регионе. Не исключен и очередной обмен пленными.

Напомним, что ранее политолог Владимир Марков заявил, что перезагрузки отношений с США от встречи президентов ждать не стоит. Однако она поможет понять, какими вообще будут эти отношения.

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