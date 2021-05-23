Сегодня мобильная связь стала незаменимой частью нашей жизни. Каждый день десятки раз мы осуществляем звонки своим родным, друзьям, коллегам или партнерам. Немало времени мы проводим и в интернете – развлечения, общение, музыка, кинофильмы и пр. В связи с этим нужно выбрать наиболее оптимальный тариф, который будет вас устраивать по всем параметрам.

Выбор тарифа – не всегда простая задача, так как сейчас в России представлено огромное количество операторов мобильной связи, и еще больше вариантов для подключения услуг.

Одним из наиболее выгодных и популярных тарифов является тариф «Бомба» 400 оператора мобильной сети МТС. Он включил в себя ряд преимуществ, которые позволяют абонентам выгодно осуществлять звонки по всей России и пользоваться ресурсами интернета – https://bezlimit-mts.ru/tariffs/tarif-bomba-so-skidkoy-60/

Особенности тарифа «Бомба» 400:

Можно использовать тариф по всей России. Роуминг входит в услугу, поэтому доплат никаких нет.

В пакете предлагается 400 минут, чтобы звонить на любые номера России.

Для постоянного доступа к сети предлагается 30ГБ интернета (EDGE, 2G, 3G, 4G, LTE).

Для того чтобы непрерывно поддерживать коммуникацию, в пакет включены безлимитные почта, мессенджеры и облачные сервисы.

300 СМС на любые номера России.

Кэшбек 7%.

С тарифом «Бомба» 400 вы сможете подключить «красивый» номер со скидкой 90%.

При подключении услуги второй контракт получаете совершенно бесплатно.

«Бомба» 400 вам обойдется всего лишь 299 рублей вместо стандартной платы 1000 рублей. Это становится возможным благодаря действующей скидке на подключение – 70%. Тариф включает в себя ежемесячную абонентскую плату. Она составит всего 300 рублей в месяц. Если учесть все положительные стороны предложения, то обязательно стоит подумать именно о данном выборе.

Подключение выгодного тарифа

Быстро и качественно подключить тариф «Бомба» 400 вы сможете на сайте https://bezlimit-mts.ru/tariffs/. Сразу после оплаты услуги вы получаете СИМ-карту с уже подключенными услугами тарифа. При необходимости компания предоставляет все необходимые официальные документы.

После получения СИМ-карты все, что нужно будет сделать, – это активировать ее, вставив в телефон и пополнив счет на сумму первого платежа. Для пополнения карты доступны различные способы: через терминал, банкомат, кассы супермаркетов, электронные кошельки, интернет-банкинг и т.д. Сразу после этого станут доступны все функции тарифного плана «Бомба» 400. Преимущества вы оцените сразу же.

Узнать все условия данного тарифного плана вы сможете через сайт bezlimit-mts.ru, обратившись по указанному контактному номеру, либо же через специальную форму для подачи заявки на подключение. Специалисты компании грамотно проконсультируют вас по всем возникшим вопросам. Выбирая тарифы с лучшими условиями, вы будете всегда на связи. Причем за это вам не нужно будет платить большие деньги. Так что если вы хотите получить качественную связь по минимальной цене, вам стоит принять во внимание предоставленную нами информацию.