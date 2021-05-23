Европа должна сама думать о своей безопасности, а не надеяться на Соединенные Штаты. Глобальная стратегия Вашингтона может дать трещину, если Россия объединится с Китаем. И тогда он просто не сможет защитить европейские страны от возможного нападения, пишет швейцарский журналист Брайан Карлсон в издании Neue Zürcher Zeitung.

Он отмечает, что Соединенные Штаты просто не в состоянии успеть везде и всюду. Сейчас Китай развил бурную деятельностью по отношению к Тайваню и Америка вынуждена постоянно отвлекаться от Европы на поддержание порядка в Индо-Тихоокеанском регионе.

Китай и Россия, по словам автора, не заявляли во всеуслышание о более тесном сотрудничестве, однако оно становится все более заметным. Обе страны активно разрабатывают новейшие виды вооружений и делятся опытом в данной сфере. В таких условиях Соединенные Штаты не смогут защитить Европу. В результате может быть потеряна Прибалтика.

Автор публикации, переведенной порталом «ПолитРоссия», считает, что Западу необходимо приложить некоторые усилия, чтобы ослабить взаимодействие между «драконом» и «медведем». Кроме того, Европе следует подумать о создании механизмов безопасности, которые будут срабатывать вне зависимости от США.