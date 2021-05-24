Некоторое время назад появились сообщения о том, что Судан приостановил соглашение с Россией по вопросу размещения в стране военно-морской базы РФ. На самом деле он просто предложил другой договор, который включает в себя целый ряд ограничений.

Так, военное присутствие на базе «Фламинго» России разрешено. Однако она не имеет права строить на территории объекта аэродром для приема военных самолетов, а также размещать системы ПВО, тяжелую бронетехнику, ракетное вооружение. Такой подход существенно сужает возможности Москвы в Судане.

Военный эксперт Олег Лукьянов заявляет, что после заключения первого соглашения между Россией и Суданом в африканской стране произошел государственный переворот. Это вряд ли могло быть простым совпадением. Ведь перед этим Соединенные Штаты неоднократно протестовали против размещения в стране российской базы.

Возмущения США вполне понятны, так как РФ в случае исполнения Суданом соглашения получала бы практически полный контроль над Суэцким каналом и над торговыми путями из Европы в Азию и наоборот. Поэтому Вашингтон приложил все усилия для исправления ситуации.