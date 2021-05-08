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Российские конструкторы намерены провести модернизацию истребителя Су-57, благодаря которой он станет первым в мире самолетом поколения 5+, сообщает портал Avia.Pro. До шестой генерации он не дотянет, так как в настоящий момент не имеет беспилотной версии.

Модернизация позволит истребителю применять в бою до 10 беспилотных аппаратов. Для этой цели его оснастят искусственным интеллектом, который и позволит перейти в поколение 5+.

Напомним, что ранее сообщалось о реализации такого проекта к 2025 году. Предполагается, что искусственный интеллект будет самостоятельно определять, сколько беспилотных аппаратов нужно отправить в атаку, какие из них использовать для нанесения удара, а какие для разведки или введения противника в заблуждение ложными целями.

Авторы напоминают, что серийное производство Су-57 столкнулось с рядом сложностей, но это не мешает истребителю оставаться одним из наиболее перспективных на мировом рынке.

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