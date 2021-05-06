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«Десятки тысяч» российских военнослужащих остаются на границах с Украиной, несмотря на заявления об отводе войск, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он заявил, что сейчас в Крыму и других приграничных регионах размещено гораздо больше солдат армии РФ, чем до обострения ситуации в апреле.

Больше всего военнослужащих Столтенберг насчитал на «Украине». Так он называет весь Крымский полуостров, на котором действительно базируется большое количество войсковых подразделений. Однако выводить их оттуда никто даже не собирался.

По этой простой причине генсек заявил, что Североатлантический альянс снова намерен «осуждать» РФ.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что от границ страны Россия отвела только 3,5 тысяч солдат. Все остальные вместе с техникой остаются на прежних позициях, поэтому риск наступления на Киев еще никуда не исчез.

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