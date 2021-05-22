Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В северной части Атлантического океана Объединенные силы НАТО отразили «нападение России» дальним ударом по Балтике. В маневрах под названием Ragnar Viking приняли участие британские, французские, американские и норвежские боевые корабли. Фотографии с этих учений, демонстрирующие слаженность сил Альянса, опубликовало американское издание The Drive.

Эксперты американского журнала рассказали, что главной целью учений была проверка возможностей всех участников одновременно проводить наступательную операцию и разворачивать авианосную ударную группу.

Помимо «удара по Балтике», который был призван отразить атаку России, осуществлялась отработка морского боя с применением подводных лодок, а также высадка десантных подразделений на норвежское побережье. Все эти шаги, по словам специалистов, направлены на противодействие «российской агрессии» с привлечением армий тех стран, которые граничат с РФ.

Вам может понравиться

Зеленский поздравил Украину с Днем вышиванки в русской косоворотке

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Инстаграм-аккаунте поздравил жителей страны с Днем вышиванки. Он написал, что национальная украинская одежда является гордостью и символом государства. Но при этом опубликовал свою фотографию

NI: С российским танком “Армата” лучше не связываться

Новейший российский танк Т-14 «Армата», который вот-вот поступит в серийное производство, станет оружием России, с которым лучше бы не связываться войскам Североатлантического альянса. Авторы издания The National Interest рассказали подробности

В США рассказали о “монструозных” возможностях РФ в арктическом регионе

Россия планирует в арктическом регионе военные кампании, обладая для этого всеми необходимыми возможностями и уверенностью в своих силах. У США есть только амбиции, поэтому шансы на захват арктического региона у
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 мая – небольшая облачность, до 14 °C | город Мытищи: погода, 22 мая – ясно, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 мая – небольшая облачность, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 мая – пасмурно, до 18 °C | Королев: погода, 22 мая – пасмурно, до 24 °C | Подольск: погода, 22 мая – ясно, до 17 °C | Армавир: погода, 22 мая – пасмурно, до 24 °C |