В северной части Атлантического океана Объединенные силы НАТО отразили «нападение России» дальним ударом по Балтике. В маневрах под названием Ragnar Viking приняли участие британские, французские, американские и норвежские боевые корабли. Фотографии с этих учений, демонстрирующие слаженность сил Альянса, опубликовало американское издание The Drive.

Эксперты американского журнала рассказали, что главной целью учений была проверка возможностей всех участников одновременно проводить наступательную операцию и разворачивать авианосную ударную группу.

Помимо «удара по Балтике», который был призван отразить атаку России, осуществлялась отработка морского боя с применением подводных лодок, а также высадка десантных подразделений на норвежское побережье. Все эти шаги, по словам специалистов, направлены на противодействие «российской агрессии» с привлечением армий тех стран, которые граничат с РФ.