Военные США потратили годы и триллионы долларов на разработку и тестирование различных типов самолетов-невидимок – военной техники, которая действительно делает Америку сверхдержавой. Тем не менее, Россия заявила, что ее радиолокационная система «Небо-М» способна без проблем обнаруживать все современные типы боевых самолетов ВВС США, в том числе F-22 Raptor и F-35 Lightning II компании Lockheed Martin. Об этом пишет Питер Сучиу, один из основных авторов The National Interest, в новом интернет-издании 19FortyFive. Перевод представлен изданием discover24.ru.

По мнению Сучиу, «такие смелые заявления делаются не впервые», но на сей раз подтверждение того, что стелс-технологии не представляют проблемы для новой платформы ПВО России, дали официальные лица государственного концерна «Алмаз-Антей». «Радар «Небо-М» призван отразить угрозу использования технологии малозаметности. Он уверенно видит F-22, F-35 и прочих», – заявил генеральный директор «Алмаз-Антея» Ян Новиков согласно сообщению ТАСС.

Новиков добавил, что его компания, являющаяся главным разработчиком и производителем российских систем воздушно-космической обороны, уделяет серьезное внимание различным проектам и технологиям радиолокации. «Концерн производит более 30 видов мобильных многофункциональных радиолокационных систем», – пояснил Новиков.

Радары «Небо-М» и «Контейнер» составляют основу всего радиолокационного поля вдоль наземной границы России. Эти новейшие радиолокационные платформы поставлены подразделениям, развернутым на «наиболее опасных направлениях».

Первая серийная система «Небо-М» была поставлена ​​в Западный военный округ в 2017 году, а затем была поставлена ​​в полки в Забайкалье, Хабаровске и Приморье. Радиолокационная платформа также была поставлена ​​Крымской системе ПВО в 2018 году.

55ZH6M Mobile Nebo-M стал развитием семейства «Небо» – мобильных радиолокационных систем наблюдения за воздушным пространством с очень высокой частотой (VHF) радиодиапазона. В новой радарной системе используется технология активной матрицы с электронным сканированием (AESA). Nebo-M также включает радары, которые работают в L-диапазоне и X-диапазоне.

Разработка платформы началась в 2008 году, и она была впервые продемонстрирована в октябре 2011 года, а первоначальная эксплуатационная готовность была достигнута в феврале 2015 года. Россия заявила, что система может обнаруживать воздушные и гиперзвуковые цели на расстоянии 600 км, что вдвое превышает дальность действия предыдущих поколений. Nebo-M также имеет сильную защиту от помех, которая может оставаться в рабочем состоянии даже в случае выхода из строя его радарных систем.

Платформа Nebo-M состоит из трех грузовиков, которые могут нести «гигантскую антенну размером с бассейн», а также меньшую антенну и модуль командного пункта. Платформа может сканировать воздушное пространство на дальности до 1800 км и высоте до 1200 км. Систему на базе грузовика можно быстро перебросить наземным транспортом или авиатранспортом, и, как сообщается, развертывание занимает всего пятнадцать минут.

Помимо «Небо-М», стационарные загоризонтные радары «Контейнер» (29Б6) также наблюдают за боевой авиацией вблизи границ России. РЛС «Контейнер» способны обнаруживать цели на дальности до 2000 км.