На учениях Northern Edge, которые стартовали на Аляске, США провели очередной имитационный запуск гиперзвуковой ракеты AGM-183A. Он осуществлялся со стратегического бомбардировщика B-52 и завершился успешно.

Проект Air-Launched Rapid Response Weapon реализуется в Соединенных Штатах крайне медленно, однако его все равно называют наиболее перспективным. Он предполагает разработку гиперзвукового оружия воздушного базирования. В настоящий момент летные испытания ракет ни разу не завершились успехом, однако имитационные пуски показывают большой их потенциал.

На этот раз запуск производился на Аляске. По словам пресс-службы ВВС США, условия были максимально приближены к реальным боевым. Цель находилась на расстоянии более 1100 километров от места пуска.