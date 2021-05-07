Соединенные Штаты приняли вызов России, которая в минимальные сроки перебросила две армии к границам с Украиной, и повторили такой же маневр с Албанией. На территорию этой страны уже доставлена 53-я бригада пехоты США, местом постоянной дислокации которой является штат Флорида, сообщает издание Forbes.

Всего в Албанию планируется перебросить 28 тысяч военнослужащих. Они будут принимать участие в натовских учениях в непосредственной близости от украинских, а значит и российских границ.

Сообщается, что для перемещения пехотной бригады Пентагон задействовал судно снабжения «Боб Хоуп» и еще один большой боевой корабль.

Авторы статьи, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», поясняют, что таким образом США демонстрируют солидарность с Украиной. Киев в несколько последних лет начал больше тратить на развитие ВС, однако пока его армия остается очень слабой в сравнении с ВС РФ.