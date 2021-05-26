Автоматизированная система управления вооружением, которая разрабатывается в России последние несколько лет, способна в автоматическом режиме запускать даже межконтинентальные баллистические ракеты, говорится в докладе Аналитического центра американских ВМС. У США в настоящий момент подобных технологий нет.

Докладчики отмечают, что Россия в 2019 году успела испытать эту систему, построенную на искусственном интеллекте. По замыслу, она должна не только управлять отдельными видами вооружений, но и объединять их в случае необходимости либо выбирать наиболее подходящее оружие для нанесения удара по конкретной цели. Также система способна выискивать мишени.

Так, в ходе испытаний военные объединили в единый эшелон зенитно-ракетный комплекс С-400 и ЗРПК «Панцирь-С1», чтобы отработать отражение условного «нападения» на Крымский полуостров. Искусственный интеллект обеспечил уничтожение более 10 целей.

В докладе американские аналитики сообщают, что Россия ускорила темпы разработки данного проекта и сейчас обходит США по технологиям ИИ.