Демократическая партия США в течение многих месяцев заявляла, что лабораторное происхождение коронавируса – это нонсенс. Придерживался этой точки зрения и сам президент Джо Байден. Однако на прошлой неделе американский лидер внезапно изменил свое мнение.

Он заявил, что ни в коем случае нельзя исключать возможность разработки вируса в китайских лабораториях в Ухане. Практически сразу после этого в социальной сети Facebook, которая подобно флюгеру поворачивается в соответствии с решениями властей, стали пропускать посты сторонников лабораторного происхождения патогена.

Напомним, что сейчас обвинения против Китая базируются лишь на публикации в издании The Wall Street Journal, в которой упоминается о заболевших ученых, работавших то ли в самой лаборатории, то ли рядом с ней. КНР эти инсинуации отметает и в ответ приводит доказательства, что американские лаборатории ведут гораздо более масштабные исследования вирусов, поэтому они также могли допустить утечку.

Китайцы напоминают о закрытии в 2019 году известной лаборатории Форт-Детрик, в которой ученые США работают с наиболее смертоносными вирусами. В качестве причины озвучивалась именно утечка, однако что именно, каким образом и куда утекло, никто объяснять не собирался.

В том же году в США несколько человек умерло от загадочных заболеваний дыхательных путей. Которые изначально списывали на какую-то опасную формулу составов для электронных сигарет. Позже выяснилось, что болезнь больше похожа на пневмонию, осложняемую повреждением внутренних органов.

В октябре 2019-го в Китай приезжает спортивная делегация из США. Для участия в соревнованиях. По версии Поднебесной империи, именно американские спортсмены доставили загадочную болезнь на территорию КНР. А отсюда она распространилась по миру и превратилась в уже хорошо известный всем Covid-19.

Отмечается, что китайская версия вполне может оказаться неверной. Однако по правдоподобности она точно во много раз превосходит американскую, которая базируется на отсутствии фактов и доказательств.