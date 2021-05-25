Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан погрозил Александру Лукашенко привлечением к ответственности за посадку самолета Ryanair в Минске. В разговоре с бывшим кандидатом в белорусские лидеры Светланой Тихановской он заявил, что сейчас США проводит консультации со своими союзниками в Европе по этому поводу.

Салливан потребовал немедленно освободить главреда Телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. Также он жестко осудил президента Беларуси Александра Лукашенко за инцидент с пассажирским лайнером.

По словам Салливана, власти Белоруссии обязаны как можно скорее выполнить требования народа по проведению честных и прозрачных выборов, обеспечить соблюдение прав человека и демократических свобод.

Напомним, что страны Евросоюза готовят санкции в отношении Беларуси за посадку лайнера. В настоящий момент известно о запрете на полеты в воздушном пространстве государства, а также о блокировке европейских аэропортов для самолетов «БелАвиа»