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Соединенные Штаты одобряют инвестиции Дании в арктический регион и НАТО в размере 245 миллионов долларов. Эти средства, согласно заявлению госсекретаря США Энтони Блинкена, пойдут на обеспечение безопасности северного государства и на защиту наиболее значимых объектов военной инфраструктуры.

Блинкен, который 16 мая прибыл в Данию с официальным визитом, поддержал обеспокоенность Копенгагена усилением российского присутствия в Арктике. Он заявил, что США вместе со своими союзниками по Североатлантическому альянсу намерены превратить северный регион в бесконфликтную зону, в котором каждая из стран будет ответственно подходить к его экономическому развитию.

В ходе своего визита Блинкен намерен обсуждать с главой правительства Дании Метте Фредериксен дальнейшее продвижение общих целей и интересов не только в области развития арктического региона, но и в сфере экологии и борьбы с климатическими изменениями.

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