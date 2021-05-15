В Роскачестве опровергли мифы о том, что микроволновые печи причиняют вред организму.

Как сообщается, многие люди верят в то, что микроволновки провоцируют развитие рака. Однако группа экспертов Роскачества вместе со специалистами из британской потребительской организации Which? заявили, что вред излучения микроволновок не доказан и нет ни одного достоверного исследования, который бы подтвердил то, что СВЧ-печи способствуют развитию рака.

Также указывается, что микроволновки не разрушают пищевую ценность приготовляемой еды. В каких-то случаях пищевая ценность будет даже выше, чем при приготовлении на плите или в духовке. Объясняется это тем, что в СВЧ-печи пища греется быстрее, и потому разрушения витаминов и микроэлементов не происходит.

Кроме того, эксперты отметили, что в микроволновках нет радиации, а только электромагнитные волны, которые, вопреки некоторым слухам, не выходят за пределы устройства.

Ранее специалисты объяснили, почему нагретая в микроволновке вода теряет свои вкусовые качества. Как оказалось, дело в отсутствии процесса конвекции.