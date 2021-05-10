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Специалисты из Китая рассказали, почему вскипячённая в микроволновке вода имеет несколько неприятный привкус.

Как сообщается, когда вода греется в чайнике, идёт процесс конвекции. То есть, вода у дна чайника быстрее нагревается, и её плотность становится меньше. За счёт этого она поднимается наверх. Таким образом, вода перемещается и нагревается равномерно.

Если же кипятить воду в микроволновке, вода, находящаяся наверху, греется быстрее. Никакого перемещения воды в этом случае не происходит, что негативно влияет на её вкусовые качества.

Специалисты для решения этой проблемы создали стакан, в котором происходит конвекция, даже если греть воду в микроволновке. Так, верхняя часть этого стакана имеет покрытие тонким слоем серебра. Кроме того, этот слой подобран так, чтобы не спровоцировать вызов разрядов тока при использовании микроволновки.

Ранее специалисты использовали графен для создания аэрогеля. Этот аэрогель используется в фильтрах для очистки воды.

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