Медики Национального института здоровья США рассказали о признаках, которые указывают на то, что человек в скором времени скончается. Об этом сообщает издание Express.

Так, врачи назвали одышку, а также ощущение, словно воздуха недостаточно. Некоторые люди начинают заметно быстрее уставать и часто чувствовать сонливость. Также медики отметили, что пожилые лица и люди с хроническими заболеваниями могут чувствовать депрессию или беспокойство.

Медики подчеркнули, что все перечисленные признаки по отдельности не являются признаком скорой смерти. Однако для человека, который имеет серьёзную болезнь или плохое здоровье, это может говорить о скорой кончине.

Также врачи сообщили о таких признаках, как снижение аппетита, отсутствие желания пить, ухудшение внимательности. Конечности человека на ощупь ощущаются холодными, а кожа может приобрести тёмные или синие оттенки. Кроме того, человек почти перестаёт дышать, а его пульс почти пропадает.

Ранее врачи рассказали, как можно вычислить рак ещё на ранней стадии. Это позволит начать своевременное лечение.