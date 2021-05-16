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Исследователи из Великобритании предложили новую классификацию половых партнёров, которая основывается на современных нравах.

Так, как считают специалисты, деление секс-партнёров на «случайных» и «постоянных» в настоящее время весьма устарело. Также указывается, что знание о многообразии форм интимных контактов поможет при предотвращении ЗППП. Для этого было предложено поделить секс-партнёров на пять групп.

Как указывается, это «постоянный партнёр», «новый партнёр», «партнёр по сексу», «партнёр на один раз» и «работник секс-индустрии». Отмечается, что риск подхватить какую-либо половую инфекцию в каждой последующей группе в таком распределении становится выше.

Впрочем, российский врач-сексолог Игорь Кан считает, что переименование групп влияния на распространение половых болезней не окажет. Наилучшим способом он назвал избегание незащищённого секса.

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