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Японские ученые искали взаимосвязь между длиной мужского пениса и другими частями тела и добились успехов в своих изысканиях. Они уверены, что теперь смогут определять размер достоинства мужчины по его внешнему виду.

Исследователи очень серьезно подошли к делу. Они вели поиск по протоколам вскрытия мужчин, умерших в возрасте 30–50 лет с 2015 по 2019 годы. Всего было изучено 126 протоколов, что позволило найти некоторые закономерности.

В результате исследований обнаружилась тесная взаимосвязь между пенисом и носом мужчины. Так, сперва необходимо найти точку, которая соединяет уголки глаз, а затем измерить расстояние от нее до кончика крыльев носа сначала с одной, а затем и с другой стороны. Полученный результат и будет искомой длиной мужского достоинства.

Авторы «Комсомольской правды» прокомментировали это исследование и отметили, что человечество наконец сможет понять, что очень мало знало о достоинствах Сирано де Бержерака и Буратино.

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