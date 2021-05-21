читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Портал Avia.Pro рассказал о единственном в мире комплексе противовоздушной обороны, который способен уничтожать целые стаи беспилотных летательных аппаратов. Эксперты заявляют, что он разрабатывается в России и уже к 2025 году поступит на вооружение войск ПВО страны.

Авторы уточняют, что речь идет об СВЧ-комплексах, которые станут единственным оружием, способным бороться с роями беспилотников. Принцип его действия очень напоминает микроволновую печь, однако мощность, разумеется, во много раз выше. Благодаря этому система не сбивает БПЛА по одиночке, а выжигает электронные мозги» сразу всех дронов.

В настоящий момент заявленная производителями дальность действия этих комплексов составляет 5 километров. Но к моменту первых серьезных испытаний она будет увеличена до 20 км. Также сообщается, что СВЧ-оружие станет эффективным средством уничтожения еще и ракет потенциального противника.

Вам может понравиться

Главная сила России одновременно является слабостью США

Россия ушла далеко вперед в сфере разработки систем радиоэлектронной борьбы. Она значительно опережает Соединенные Штаты, но в последние годы Вашингтон все же начал сокращать отставание, пишет издание Breaking Defense. Авторы

Военнослужащие ВМС США высказали недовольство отсутствием магазинов на базах флота

Американские моряки выразили недовольство недостаточным количеством магазинов на военно-морских базах внутри страны. Они пожаловались, что не в состоянии купить все необходимое, так как торговых точек практически нет, а курьеров доставки

Министр обороны Польши опубликовал фото БПЛА Bayraktar TB2 с эмблемой ВВС страны

На днях глава военного ведомства Польши Мариуш Блащак выложил в сеть фотографию турецкого ударно-разведывательного дрона Bayraktar TB2 с эмблемой польских ВВС на фюзеляже. Снимок не прошел мимо внимательных военных экспертов,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 мая – небольшой дождь, до 11 °C | город Мытищи: погода, 21 мая – небольшой дождь, до 13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 мая – пасмурно, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 мая – пасмурно, до 14 °C | Королев: погода, 21 мая – пасмурно, до 27 °C | Подольск: погода, 21 мая – небольшой дождь, до 12 °C | Армавир: погода, 21 мая – ясно, до 26 °C |