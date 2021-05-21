Портал Avia.Pro рассказал о единственном в мире комплексе противовоздушной обороны, который способен уничтожать целые стаи беспилотных летательных аппаратов. Эксперты заявляют, что он разрабатывается в России и уже к 2025 году поступит на вооружение войск ПВО страны.

Авторы уточняют, что речь идет об СВЧ-комплексах, которые станут единственным оружием, способным бороться с роями беспилотников. Принцип его действия очень напоминает микроволновую печь, однако мощность, разумеется, во много раз выше. Благодаря этому система не сбивает БПЛА по одиночке, а выжигает электронные мозги» сразу всех дронов.

В настоящий момент заявленная производителями дальность действия этих комплексов составляет 5 километров. Но к моменту первых серьезных испытаний она будет увеличена до 20 км. Также сообщается, что СВЧ-оружие станет эффективным средством уничтожения еще и ракет потенциального противника.