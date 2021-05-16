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Украина – это финансовый паразит, который только то и делает, что выпрашивает деньги у США и Европы. Кроме того, это «безнадежная окраина» с зашкаливающим уровнем коррупции, заявил российский сенатор Алексей Пушков, который прокомментировал недавние заявления украинского президента Владимира Зеленского.

Лидер Украины неоднократно называл свою страну «сердцем Европы», которая защищает ее восточные границы от «российской агрессии». Пушков обнаружил в этом высказывании взаимоисключающие понятия, потому что государство, якобы защищающие рубежи, никак не может быть центром.

Он также отметил, что Украина не прошла ни одного из тех процессов, которые прошли европейские государства – ренессанс, реформацию, создание нации и прочее. Она постоянно от кого-то зависима и не имеет выраженной государственности. Поэтому Зеленский, делая заявления о «центре и сердце Европы», просто «совсем перебрал».

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