Соучредитель Apple Стив Возняк стал одним из участников марафона «Новое Знание».

В рамках этого мероприятия Возняк высказался об отношениях американцев и россиян, а также рассказал, как сам относится к России. Так, он указал, что американцы и русские не являлись врагами, хотя эту точку зрения пропагандировали власти. Возняк также поделился историей о том, что помогал создавать видеомосты между рок-музыкантами этих двух стран, занимаясь их спонсированием. Это было во времена холодной войны. Ещё тогда он решил, что, что стоит больше общаться. Он отметил, что Россия является для него особенной страной.

Кроме того, во время разговора с участниками марафона, Возняк пригласил желающих пообщаться с ним через систему сообщений, которая имеется на его сайте. Он отметил, что рад пообщаться с молодёжью и студентами, так как считает их самой интеллектуально свободной группой.

Ранее Илон Маск в рамках марафона “Новое Знание” рассказал, что уже в скором времени весь транспорт станет электрическим. Автомобили же с двигателями внутреннего сгорания будут считаться архаичными.