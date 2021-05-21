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Илон Маск принял участие в марафоне «Новое Знание». В рамках этого мероприятия он указал, что в будущем транспорт будет работать на электричестве.

Как сообщил Маск, это является очевидным. Переход на электричество, как он выразил уверенность, будет осуществлён уже в довольно скором будущем. Сложнее всего переход будет реализовать для самолётов, так как у них имеются определённые сложности с батареями. Кроме того, Маск указал, что будет и исключение, и им будут являться ракеты.

Говоря об автомобилях, Маск заявил, что те модели, которые имеют двигатели внутреннего сгорания, будут считаться такими же устаревшими, как и паровые. Также новейшие автомобили будут полностью автономными, и это осуществляется уже сейчас.

Ранее мы сообщали, что Илон Маск заявил о возможном скором появлении Tesla в России. Также он предлагает рассматривать и другие страны СНГ.

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