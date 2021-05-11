Отставной американский адмирал Джеймс Ставридис в своей публикации в издании Bloomberg не исключил начала вооруженного столкновения между Украиной и Россией. Он также заявил, что Киев не получил членства в НАТО, поэтому не может рассчитывать на помощь альянса в случае войны, но допустил возможность нападения американских эсминцев на российские корабли.

«Адмирал, судя по всему, в глубочайшем маразме. Нападение на корабли расценивается однозначно любой страной мира — война. Начать войну с ядерной державой — признак слабоумия…» — прокомментировал публикацию читатель с ником Виктор К.

Также в социальных сетях Facebook и «Вконтакте» появилось множество других отзывов на статью от российских пользователей.

Так, читатель Евгений С. предложил Ставридису и всей Америке не удивляться, если после такого нападения пара кораблей ВМС США вдруг пойдет на дно. Мало того, Россия сразу нанесет удар гиперзвуковой ракетой по тому командному пункту, который отдаст приказ об атаке на ВМФ.