Североатлантический альянс проводит в Европе крупнейшие за последние 25 лет учения. На первом этапе активной фазы военнослужащие НАТО высадились в Эстонии, где отрабатывают высадку десанта на побережье, а также артиллерийские удары, сообщает издание Sohu.

Авторы приводят высказывания аналитиков, уверенных, что крупные маневры создают серьезную опасность для России. Поэтому ей нужно срочно позаботиться об усилении границ. На этом фоне как раз в тему прозвучало заявление главы военного ведомства РФ Сергея Шойгу, который рассказал о ядерном арсенале страны и отметил, что ему нет равных во всем мире.

Военное сообщество США пришло в ярость от этого высказывания. Как кадровые военнослужащие, так и эксперты пишут негодующие посты об излишней самоуверенности Шойгу. Они заявляют, что американские стратегические войска по мощи не уступают РФ, а в некоторых аспектах даже ее превосходят.

Китайские аналитики отмечают, что Россия своими активными действиями в сфере создания новейших видов вооружений уже довела Соединенные Штаты до эмоционального срыва. Не желая признавать проигрыш как по количеству, так и по качеству ядерного оружия, эксперты лишь негодуют да делают заявления, больше похожие на пропаганду.

Россия же, пишут авторы переведенной порталом «ПолитРоссия» статьи, уже приняла на вооружение ракеты «Ярс», которые способны поражать любые цели на расстоянии 12 тысяч километров, а также разработала комплексы «Сармат», проходящие последние испытания. Эксперты отмечают, что РФ также далеко вперед продвинулась в создании новых видов оружия морского базирования.