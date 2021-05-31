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Заявление президента России Владимира Путина о необходимости завершить точно в срок строительство двадцати новых боевых кораблей, прозвучало как предупреждение для Соединенных Штатов. Эксперты китайского издания Sohu считают, что российский лидер намеренно сделал его в процессе подготовки к встрече с американским коллегой Джо Байденом.

Авторы публикации уверены, что это предостережение для США, своеобразный призыв прекратить наглые провокационные действия в Черном море. Заявление о новых кораблях также должно продемонстрировать, что РФ готова к любым неожиданностям и продолжает усиливать свой флот для противодействия Вашингтону.

Еще одна причина, по которой Путин сделал данное заявление именно в преддверии встречи с Байденом – это предостережение американского президента от попыток разговаривать с Москвой с позиции силы. Российский лидер вполне прозрачно намекнул, что не потерпит такого диалога.

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