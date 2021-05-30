США совсем скоро придется заплатить высокую цену за наглые провокационные действия у российских границ. Американские ВМС ведут себя слишком высокомерно, рассчитывая в случае чего задействовать против России свои знаменитые авианосцы, но Москва уже готова сбить с них спесь.

Китайское издание Sohu сообщает, что в этом году РФ заканчивает государственный испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». После тестов она начнет поступать на вооружение флота. Причем для этого даже не придется проводить какие-либо модернизации кораблей, так как для стрельбы этими боеприпасами отлично подходят пусковые установки для «Ониксов» и «Калибров».

Ракета развивает скорость до 9–10 чисел Маха, благодаря чему ее перехват какими-либо средствами противоракетной обороны является невозможным. Кроме того, она поражает цели на огромных расстояниях, что дает возможность избежать ответных ударов.

Китайские аналитики, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», сообщают, что уже сейчас у США вызывает обеспокоенность новая гиперзвуковая ракета. Поэтому количество провокаций и вторжений в территориальные воды РФ заметно пошло на спад.